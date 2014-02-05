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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)

Реал - Атлетико

05.02.2014, Среда, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) Испания. Кубок, 1/2 финала , первый матч Реал - Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
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