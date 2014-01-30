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Спартак - Бунедкор

30.01.2014, Четверг, 18:30 мск Товарищеские матчи Спартак - Бунедкор
Товарищеские матчи 2013

31 января, четверг 18:00 Спартак 2:1 Бунедкор
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