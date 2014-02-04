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Фулхэм - Шеффилд Юнайтед

04.02.2014, Вторник, 23:45 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Англия. Кубок, 4 раунд , повторный матч Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
26 января, воскресенье 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
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