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Дуйсбург - Боруссия

21.01.2014, Вторник, 22:30 мск Товарищеские матчи Дуйсбург - Боруссия
Германия. Бундеслига (2007/2008)
18 тур
2 февраля, суббота 17:30 Дуйсбург 3:3 Боруссия
1 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Боруссия 1:3 Дуйсбург
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