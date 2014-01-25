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Судьи
Главный судья:
Абдулла Наги

Шахтер - Краснодар

25.01.2014, Суббота, 16:00 мск Товарищеские матчи Шахтер - Краснодар
Товарищеские матчи 2013

19 июня, среда 19:30 Шахтер 2:1 Краснодар
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