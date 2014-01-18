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Гамбург - Базель

18.01.2014, Суббота, 18:30 мск Товарищеские матчи Гамбург - Базель
Кубок УЕФА (2007/2008), группа D
5 тур
20 декабря, четверг 22:45 Гамбург 1:1 Базель
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