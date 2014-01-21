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Исландия - Швеция

21.01.2014, Вторник, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Исландия - Швеция
Товарищеские матчи. Сборные 2012

30 мая, среда 22:15 Швеция 3:2 Исландия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа F
11 тур
6 июня, среда 22:15 Швеция 5:0 Исландия
5 тур
11 октября, среда 22:05 Исландия 1:2 Швеция
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