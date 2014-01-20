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Молдавия - Польша

20.01.2014, Понедельник, 20:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Молдавия - Польша
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа H

7 июня, пятница 22:15 Молдавия 1:1 Польша

11 сентября, вторник 22:45 Польша 2:0 Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

6 февраля, воскресенье 22:30 Молдавия 0:1 Польша
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