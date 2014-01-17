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Молдавия - Швеция

17.01.2014, Пятница, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Молдавия - Швеция
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа E
7 тур
3 июня, пятница 22:30 Молдавия 1:4 Швеция
6 тур
29 марта, вторник 21:00 Швеция 2:1 Молдавия
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