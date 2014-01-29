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Атлетик - Атлетико

29.01.2014, Среда, 23:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Атлетик - Атлетико
Первый матч: 0 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
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