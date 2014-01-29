Атлетик - Атлетико

|1/4 финала
первый матч
|23 января, четверг
|23:59
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|21 тур
|27 января, воскресенье
|23:59
|Атлетик
|3:0
|Атлетико
|2 тур
|27 августа, понедельник
|23:59
|Атлетико
|4:0
|Атлетик
|29 тур
|21 марта, среда
|23:00
|Атлетико
|2:1
|Атлетик
|10 тур
|27 октября, четверг
|23:59
|Атлетик
|3:0
|Атлетико
|21 тур
|30 января, воскресенье
|19:00
|Атлетико
|0:2
|Атлетик
|2 тур
|11 сентября, суббота
|23:55
|Атлетик
|1:2
|Атлетико
|28 тур
|25 марта, четверг
|23:55
|Атлетико
|2:0
|Атлетик
|9 тур
|31 октября, суббота
|23:55
|Атлетик
|1:0
|Атлетико
|37 тур
|23 мая, суббота
|23:00
|Атлетик
|1:4
|Атлетико
|18 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Атлетико
|2:3
|Атлетик