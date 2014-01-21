Эспаньол - Реал

|19 тур
|12 января, воскресенье
|22:00
|Эспаньол
|0:1
|Реал
|35 тур
|11 мая, суббота
|23:59
|Эспаньол
|1:1
|Реал
|16 тур
|16 декабря, воскресенье
|22:00
|Реал
|2:2
|Эспаньол
|26 тур
|5 марта, понедельник
|00:30
|Реал
|5:0
|Эспаньол
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|23:59
|Эспаньол
|0:4
|Реал
|23 тур
|13 февраля, воскресенье
|23:00
|Эспаньол
|0:1
|Реал
|4 тур
|21 сентября, вторник
|23:55
|Реал
|3:0
|Эспаньол
|21 тур
|6 февраля, суббота
|23:55
|Реал
|3:0
|Эспаньол
|2 тур
|12 сентября, суббота
|22:00
|Эспаньол
|0:3
|Реал
|25 тур
|28 февраля, суббота
|23:55
|Эспаньол
|0:2
|Реал
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:2
|Эспаньол