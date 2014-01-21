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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)

Эспаньол - Реал

21.01.2014, Вторник, 23:59 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) Испания. Кубок, 1/4 финала , первый матч Эспаньол - Реал
Испания. Примера (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 23:59 Эспаньол 1:1 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 00:30 Реал 5:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 23:59 Эспаньол 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
4 тур
21 сентября, вторник 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
2 тур
12 сентября, суббота 22:00 Эспаньол 0:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 23:55 Эспаньол 0:2 Реал
6 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:00 Реал 2:1 Эспаньол
8 тур
20 октября, суббота 23:55 Эспаньол 2:1 Реал
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