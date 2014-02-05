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Лион - Труа

05.02.2014, Среда, 23:55 мск Лион, стадион Жерлан Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала Лион - Труа
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 20:00 Труа 1:2 Лион
2 тур
18 августа, суббота 19:00 Лион 4:1 Труа
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