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Россия (мол.) - Сборная Санкт-Петербурга

27.01.2014, Понедельник, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион СКК "Петербургский" Кубок Содружества, 3 тур Россия (мол.) - Сборная Санкт-Петербурга
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Россия (мол.) 3 3 0 0 10:1 +9 9
2. Сборная Санкт-Петербурга 3 2 0 1 6:4 +2 6
3. 3 1 0 2 1:5 -4 3
4. 3 0 0 3 0:7 -7 0
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