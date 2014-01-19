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Судьи
Главный судья:
Рашид Абдулла Саид

Краснодар - Кайрат

19.01.2014, Воскресенье, 16:00 мск Товарищеские матчи Краснодар - Кайрат
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