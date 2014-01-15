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Молдавия - Норвегия

15.01.2014, Среда, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Молдавия - Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа C
13 тур
8 сентября, суббота 22:00 Молдавия 0:1 Норвегия
3 тур
6 сентября, среда 21:00 Норвегия 2:0 Молдавия
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