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Герта - Боруссия

15.01.2014, Среда, 17:00 мск Товарищеские матчи Герта - Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
9 тур
19 октября, суббота 20:30 Герта 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Герта
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Герта 1:2 Боруссия
Германия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
8 февраля, среда 22:00 Герта 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
23 января, суббота 17:30 Герта 0:0 Боруссия
2 тур
16 августа, воскресенье 17:30 Боруссия 2:1 Герта
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Герта 2:1 Боруссия
5 тур
20 сентября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Герта
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