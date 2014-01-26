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Шеффилд Юнайтед - Фулхэм

26.01.2014, Воскресенье, 17:00 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок, 4 раунд Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
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