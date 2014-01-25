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Бирмингем Сити - Суонси

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок, 4 раунд Бирмингем Сити - Суонси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Бирмингем Сити 3:1 Суонси
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