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Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Рочдейл, стадион Спортлэнд Англия. Кубок, 4 раунд Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1-й раунд,
11 августа, вторник 00:00 Шеффилд Уэнсдэй 3:0 Рочдейл
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