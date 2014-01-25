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Сандерленд - Киддерминстер

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Кубок, 4 раунд Сандерленд - Киддерминстер
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