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Судьи
Главный судья:
Ли Проберт (Уилтшир)

Борнмут - Ливерпуль

25.01.2014, Суббота, 16:45 мск Борнмут, стадион Виталити Стэдиум Трансляция: "Спорт 1" 16:40 (прямая) Англия. Кубок, 4 раунд Борнмут - Ливерпуль
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