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Оксфорд - Чарльтон

21.01.2014, Вторник, 23:45 мск Оксфорд, стадион Кассам Стэдиум Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Оксфорд - Чарльтон
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
14 января, вторник 23:45 Чарльтон 2:2 Оксфорд
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