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Судьи
Главный судья:
Лиран Лиани (Петах-Тиква)

Зенит - Металлист

05.02.2014, Среда, 20:00 мск Петах Тиква, стадион ХаМошава Трансляция: "Россия 2" 19:55 (прямая) Объединенный Суперкубок, 3 тур Зенит - Металлист
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 3 3 0 0 6:2 +4 9
2. Металлист 3 1 1 1 2:3 -1 4
3. Зенит 3 1 0 2 4:4 0 3
4. ЦСКА 3 0 1 2 1:4 -3 2
* - ЦСКА: начислено 1
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