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Айнтрахт - Фрайбург

11.01.2014, Суббота, 18:30 мск Товарищеские матчи Айнтрахт - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
13 тур
23 ноября, суббота 18:30 Айнтрахт 0:1 Фрайбург
Германия. Кубок (2012/2013)
2 раунд
30 октября, вторник 22:00 Айнтрахт 0:2 Фрайбург
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