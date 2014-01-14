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Бирмингем Сити - Бристоль Роверс

14.01.2014, Вторник, 23:45 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок, 3 раунд Бирмингем Сити - Бристоль Роверс
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