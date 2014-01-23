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Осер - Дижон

23.01.2014, Четверг, 21:30 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок, 1/16 финала Осер - Дижон
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
3 мая, четверг 21:00 Дижон 0:2 Осер
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Осер 2:2 Дижон
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