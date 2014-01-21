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Аяччо - Кан

21.01.2014, Вторник, 21:00 мск Аяччо, стадион Франсуа Коти Франция. Кубок, 1/16 финала Аяччо - Кан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Кан 0:0 Аяччо
14 тур
19 ноября, суббота 22:00 Аяччо 2:2 Кан
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