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Булонь - Ренн

21.01.2014, Вторник, 22:00 мск Булонь-сюр-Мер , стадион Стад де ла Либерайшен Франция. Кубок, 1/16 финала Булонь - Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 Булонь 1:0 Ренн
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Ренн 3:0 Булонь
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