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Стивенидж - Эвертон

25.01.2014, Суббота, 21:30 мск Стивэнейдж, стадион Ламекс Стэдиум Англия. Кубок, 4 раунд Стивенидж - Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
2 раунд
28 августа, среда 22:45 Эвертон 1:1 Стивенидж
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