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Судьи
Главный судья:
Роберт Мэдли (Йоркшир)

Арсенал - Ковентри

24.01.2014, Пятница, 23:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: "Россия 2" 23:40 (прямая) Англия. Кубок, 4 раунд Арсенал - Ковентри
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
3 раунд
26 сентября, среда 22:45 Арсенал 6:1 Ковентри
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