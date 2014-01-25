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Саутенд Юнайтед - Халл Сити

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Саутенд-он-Си, стадион Рутс Холл Англия. Кубок, 4 раунд Саутенд Юнайтед - Халл Сити
Кубок Английской лиги (2009/2010)
2-й раунд,
25 августа, вторник 22:45 Халл Сити 3:1 Саутенд Юнайтед
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