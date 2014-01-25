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Болтон - Кардифф

25.01.2014, Суббота, 19:00 мск Болтон, стадион Рибок Англия. Кубок, 4 раунд Болтон - Кардифф
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
45 тур
27 апреля, суббота 18:00 Кардифф 1:1 Болтон
14 тур
3 ноября, суббота 21:20 Болтон 2:1 Кардифф
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