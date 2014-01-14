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Плимут Аргайл - Порт Вейл

14.01.2014, Вторник, 23:45 мск Плимут, стадион Хоум Парк Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Плимут Аргайл - Порт Вейл
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
5 января, воскресенье 19:00 Порт Вейл 2:2 Плимут Аргайл
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