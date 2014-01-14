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Шеффилд Уэнсдэй - Маклсфилд Таун

14.01.2014, Вторник, 23:45 мск Шеффилд, стадион Хиллсбро Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Шеффилд Уэнсдэй - Маклсфилд Таун
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 19:00 Маклсфилд Таун 1:1 Шеффилд Уэнсдэй
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