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Питерборо Юнайтед - Киддерминстер

14.01.2014, Вторник, 23:45 мск Петерборо, стадион Лондон Роад Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Питерборо Юнайтед - Киддерминстер
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 19:00 Киддерминстер 0:0 Питерборо Юнайтед
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