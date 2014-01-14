Уотфорд - Бристоль Сити

|3 раунд
|4 января, суббота
|19:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Уотфорд
|3 раунд
|4 января, суббота
|19:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Уотфорд
|24 тур
|29 января, вторник
|23:45
|Бристоль Сити
|2:0
|Уотфорд
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Уотфорд
|2:2
|Бристоль Сити
|38 тур
|20 марта, вторник
|23:45
|Бристоль Сити
|0:2
|Уотфорд
|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:45
|Уотфорд
|2:2
|Бристоль Сити
|33 тур
|22 февраля, вторник
|22:45
|Уотфорд
|1:3
|Бристоль Сити
|6 тур
|14 сентября, вторник
|22:45
|Бристоль Сити
|0:2
|Уотфорд
|30 тур
|9 февраля, вторник
|22:45
|Уотфорд
|2:0
|Бристоль Сити
|24 тур
|28 декабря, понедельник
|18:00
|Бристоль Сити
|2:2
|Уотфорд