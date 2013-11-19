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Лихтенштейн - Эстония

19.11.2013, Вторник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Лихтенштейн - Эстония
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 19:45 Эстония 1:1 Лихтенштейн
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