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ПСЖ - Реал

02.01.2014, Четверг, 18:45 мск Доха, стадион Халифа Интернешнл Товарищеские матчи ПСЖ - Реал
Товарищеские матчи 2013

27 июля, суббота 22:00 ПСЖ 0:1 Реал
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