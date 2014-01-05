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Марсель - Реймс

05.01.2014, Воскресенье, 23:45 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Кубок, 1/32 финала Марсель - Реймс
Франция. Лига 1 (2013/2014)
11 тур
26 октября, суббота 19:00 Марсель 2:3 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
38 тур
26 мая, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Реймс
1 тур
12 августа, воскресенье 23:00 Реймс 0:1 Марсель
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