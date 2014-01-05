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Нант - Ницца

05.01.2014, Воскресенье, 17:15 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок, 1/32 финала Нант - Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
7 тур
25 сентября, среда 21:00 Нант 2:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Нант 2:0 Ницца
14 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 2:1 Нант
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