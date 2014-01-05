Введите ваш ник на сайте

Бастия - Эвиан

05.01.2014, Воскресенье, 17:15 мск Бастия, стадион Арман Цесари Франция. Кубок, 1/32 финала Бастия - Эвиан
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
18 декабря, среда 23:55 Эвиан 2:1 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
15 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Бастия 2:0 Эвиан
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
2 февраля, суббота 23:00 Бастия 0:0 Эвиан
5 тур
15 сентября, суббота 22:00 Эвиан 3:0 Бастия
...
  • Читайте нас: 