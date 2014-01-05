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Сен-Аман - Ирис Клуб де Круа

05.01.2014, Воскресенье, 17:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Сен-Аман - Ирис Клуб де Круа
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