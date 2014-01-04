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Булонь - Бовэ

04.01.2014, Суббота, 21:00 мск Булонь-сюр-Мер , стадион Стад де ла Либерайшен Франция. Кубок, 1/32 финала Булонь - Бовэ
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