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Каталония - Кабо-Верде

30.12.2013, Понедельник, 22:00 мск Барселона, стадион Олимпико де Монжуик Товарищеские матчи. Сборные Каталония - Кабо-Верде
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