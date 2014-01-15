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Эспаньол - Алькоркон

15.01.2014, Среда, 22:30 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Эспаньол - Алькоркон
Первый матч: 0 - 1
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 23:00 Алькоркон 1:0 Эспаньол
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