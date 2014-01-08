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Алькоркон - Эспаньол

08.01.2014, Среда, 23:00 мск Алькоркон, стадион Санто Доминго Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Алькоркон - Эспаньол
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