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Сандерленд - Карлайл Юнайтед

05.01.2014, Воскресенье, 18:00 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Кубок, 3 раунд Сандерленд - Карлайл Юнайтед
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