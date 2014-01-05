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Порт Вейл - Плимут Аргайл

05.01.2014, Воскресенье, 19:00 мск Сток-он-Трент, стадион Вэйл Парк Англия. Кубок, 3 раунд Порт Вейл - Плимут Аргайл
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