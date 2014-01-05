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Ливерпуль - Олдхэм

05.01.2014, Воскресенье, 19:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Кубок, 3 раунд Ливерпуль - Олдхэм
Англия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
27 января, воскресенье 20:00 Олдхэм 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
6 января, пятница 23:59 Ливерпуль 5:1 Олдхэм
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