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Брайтон - Рединг

04.01.2014, Суббота, 19:00 мск Фалмер, стадион Фалмер Англия. Кубок, 3 раунд Брайтон - Рединг
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
6 тур
15 сентября, воскресенье 16:15 Рединг 0:0 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
42 тур
10 апреля, вторник 22:45 Брайтон 0:1 Рединг
23 тур
26 декабря, понедельник 19:00 Рединг 3:0 Брайтон
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